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Полицейские нашли мужчину, стрелявшего по машинам в Челябинске

Повреждены оказались стёкла двух автомобилей.

Мужчина, стрелявший по машинам на Северо-западе Челябинска, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Днём 27 сентября неизвестный обстрелял авто, припаркованные во дворе домов в районе Комсомольского проспекта. Повреждены оказались стёкла как минимум на двух машинах. Полицейские опросили возможных очевидцев и установили личность хулигана. Им оказался 48-летний мужчина.

«Повреждения на автомашинах граждан образовались в результате использования пневматического пистолета, находящегося в свободной продаже и не требующего специального разрешения», — рассказали в полицейском главке.

Стрелка задержали. Его действиям будет дана правовая оценка.