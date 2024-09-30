Полицейские нашли мужчину, стрелявшего по машинам в Челябинске

Мужчина, стрелявший по машинам на Северо-западе Челябинска, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Днём 27 сентября неизвестный обстрелял авто, припаркованные во дворе домов в районе Комсомольского проспекта. Повреждены оказались стёкла как минимум на двух машинах. Полицейские опросили возможных очевидцев и установили личность хулигана. Им оказался 48-летний мужчина.
«Повреждения на автомашинах граждан образовались в результате использования пневматического пистолета, находящегося в свободной продаже и не требующего специального разрешения», — рассказали в полицейском главке.
Стрелка задержали. Его действиям будет дана правовая оценка.