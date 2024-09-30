10 человек погибли в ДТП за неделю в Иркутской области

На территории Иркутской области за минувшие семь дней с 23 по 29 сентября в ДТП погибли 10 человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, повреждения в авариях получили 42 взрослых и 11 детей.
— В 12 случаях автомобилисты управляли транспортными средствами не имея права управления, пять водителей оставили место ДТП, в четырех авариях водители находились за рулем в состоянии опьянения, — поделились в Госавтоинспекции.
Всего за минувшую неделю в регионе зарегистрировали 53 дорожных происшествия. Основными причинами становились суммарно 16 раз нарушение последовательности проезда и неправильно выбранная скорость в определенных условиях.
По пять раз водители выезжали на встречку и неправильно ставили авто на дороге. В четырех случаях была нарушена дистанция, а в семи правила проезда «зебры».