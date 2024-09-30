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В Челябинской области водитель погиб, протаранив офис судебных приставов

Машина врезалась в административное здание в Еманжелинске.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

В Еманжелинске вечером 29 сентября случилось смертельное ДТП.

Nissan Note выехал на Т-образный перекресток на улице Герцена, но не повернул, а помчался прямо, съехав с дороги. Машина врезалась прямо во входную группу здания, в котором располагаются городской отдел судебных приставов, отдел Следственного комитета, уголовно-исполнительная инспекция ГУФСИН, а также налоговая инспекция.

Как рассказали в Госавтоинспекции Челябинской области, за рулем Nissan был 34-летний мужчина. Он ехал, не пристегнувшись ремнем безопасности. При столкновении водитель получил тяжелые травмы и умер на месте аварии.