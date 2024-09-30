В Челябинской области водитель погиб, протаранив офис судебных приставов

Nissan Note выехал на Т-образный перекресток на улице Герцена, но не повернул, а помчался прямо, съехав с дороги. Машина врезалась прямо во входную группу здания, в котором располагаются городской отдел судебных приставов, отдел Следственного комитета, уголовно-исполнительная инспекция ГУФСИН, а также налоговая инспекция.