В Челябинской области водитель погиб, протаранив офис судебных приставов

В Еманжелинске вечером 29 сентября случилось смертельное ДТП.
Nissan Note выехал на Т-образный перекресток на улице Герцена, но не повернул, а помчался прямо, съехав с дороги. Машина врезалась прямо во входную группу здания, в котором располагаются городской отдел судебных приставов, отдел Следственного комитета, уголовно-исполнительная инспекция ГУФСИН, а также налоговая инспекция.
Как рассказали в Госавтоинспекции Челябинской области, за рулем Nissan был 34-летний мужчина. Он ехал, не пристегнувшись ремнем безопасности. При столкновении водитель получил тяжелые травмы и умер на месте аварии.