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СКР проверяет сообщения о незаконном удерживании группы людей в Тульской области

Управление Следственного комитета России (СКР) по Тульской области сообщило, что следователи организовали проверку по факту незаконного лишения свободы людей на территории фермы в Белевском районе. Проверка организована в связи с сообщениями в СМИ и соцмедиа о том, что цыгане удерживают на ферме десять человек, среди которых — бывший участник СВО.

Источник: Reuters

В сообщении регионального СКР говорится, что следователи «устанавливают обстоятельства произошедшего».

29 сентября волонтер Движения против рабства «Альтернатива» Артем Трофимов (имя изменено) рассказал «Аргументам и Фактам», что на горячую линию организации поступило обращение от женщины, ищущей своего мужа. По ее словам, супруга и еще десять человек цыгане незаконно удерживают на ферме и заставляют собирать яблоки. В материале «АиФ» говорится, что у них отобрали паспорта. О ферме в поселке Ровно Тульской области обратившаяся в «Альтернативу» узнала во время звонка мужа, которому удалось сбежать. «АиФ» пишет, что вместе с волонтерами организации удерживаемых уже освободили сотрудники полиции.

СК