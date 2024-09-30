СКР проверяет сообщения о незаконном удерживании группы людей в Тульской области

29 сентября волонтер Движения против рабства «Альтернатива» Артем Трофимов (имя изменено) рассказал «Аргументам и Фактам», что на горячую линию организации поступило обращение от женщины, ищущей своего мужа. По ее словам, супруга и еще десять человек цыгане незаконно удерживают на ферме и заставляют собирать яблоки. В материале «АиФ» говорится, что у них отобрали паспорта. О ферме в поселке Ровно Тульской области обратившаяся в «Альтернативу» узнала во время звонка мужа, которому удалось сбежать. «АиФ» пишет, что вместе с волонтерами организации удерживаемых уже освободили сотрудники полиции.