По делу генерала Кузнецова арестовали недвижимость на полсотни миллионов рублей

В результате общая сумма арестованных активов Мартиросяна превысила 50 миллионов рублей. Мера была принята из соображений, что таким образом удастся обеспечить исполнение приговора в части гражданского иска, взыскать штраф, а также в связи с тем, что «неприменение этих обеспечительных мер может привести к возможности траты этого имущества».