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Даурен Косанов назначен вице-министром обороны — главнокомандующим силами воздушной обороны

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Даурен Косанов назначен вице-министром обороны — главнокомандующим силами воздушной обороны, сообщает пресс-служба Акорды. "Распоряжением гл…

Источник: КазТАГ

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Даурен Косанов назначен вице-министром обороны — главнокомандующим силами воздушной обороны, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением главы государства Косанов Даурен Жуматаевич назначен заместителем министра обороны — главнокомандующим силами воздушной обороны вооруженных сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности», — говорится в сообщении в понедельник.

Косанов с декабря 2022 года уже был главнокомандующим силами воздушной обороны, до этого он был директором военного института сил воздушной обороны в Актобе, а еще раньше — командующим военно-воздушными силами сил воздушной обороны.