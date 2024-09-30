Два дома загорелись в Уссурийском городском округе по неизвестным причинам

В прошедшее воскресенье, 29 сентября, в Уссурийском городском округе произошли ЧП, по неизвестным причинам загорелись два дома. К счастью, в обоих случаях обошлось без погибших и пострадавших.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью, один из пожаров произошел в Уссурийске на Михайловском шоссе, загорелся дачный домик. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров, его оперативно ликвидировали.
Еще один пожар произошел в селе Новоникольск. В частном доме по неизвестным причинам загорелись вещи, площадь возгорания составила около 8 «квадратов».
Теперь специалистам предстоит выяснить, что стало причиной обоих пожаров.
Напомним, ранее мы писали о том, что трагический пожар произошел в деревне Черемшаны Дальнегорского ГО. Погибли отец и сын, также пострадала женщина.