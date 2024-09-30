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Два дома загорелись в Уссурийском городском округе по неизвестным причинам

В Уссурийском ГО выясняют причины двух пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В прошедшее воскресенье, 29 сентября, в Уссурийском городском округе произошли ЧП, по неизвестным причинам загорелись два дома. К счастью, в обоих случаях обошлось без погибших и пострадавших.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью, один из пожаров произошел в Уссурийске на Михайловском шоссе, загорелся дачный домик. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров, его оперативно ликвидировали.

Еще один пожар произошел в селе Новоникольск. В частном доме по неизвестным причинам загорелись вещи, площадь возгорания составила около 8 «квадратов».

Теперь специалистам предстоит выяснить, что стало причиной обоих пожаров.

Напомним, ранее мы писали о том, что трагический пожар произошел в деревне Черемшаны Дальнегорского ГО. Погибли отец и сын, также пострадала женщина.

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