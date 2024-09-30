В Шушенском водитель ВАЗа насмерть сбил велосипедистку в 10 метрах от «зебры»

В Госавтоинспекции велосипедистам напоминают о том, что переходить дорогу следует по пешеходному переходу. Перед тем как пересекать проезжую часть, нужно спешиться. Кроме того, при движении в темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы.