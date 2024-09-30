В Шушенском водитель ВАЗа насмерть сбил велосипедистку в 10 метрах от «зебры»

По предварительным данным, авария произошла вечером 29 сентября на улице Пушкина. 41-летняя женщина пересекала проезжую часть на велосипеде в 10 метрах от нерегулируемого пешеходного перехода и попала под колеса машины. Женщину сбил автомобиль ВАЗ-2107, за рулем которого находился 19-летний парень.
«В результате происшествия местная жительница скончалась на месте. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия», — сообщили правоохранители.
В Госавтоинспекции велосипедистам напоминают о том, что переходить дорогу следует по пешеходному переходу. Перед тем как пересекать проезжую часть, нужно спешиться. Кроме того, при движении в темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы.
Напомним, в начале сентября в Красноярском крае 22-летняя девушка на «Ладе» врезалась в подростков на мопеде. На отца ребенка, сидевшего за рулем, составили административный материал за передачу права управления. Мужчину оштрафовали на 30 тыс. рублей. Также в ПДН передали материал о ненадлежащем соблюдении родительских обязанностей.
В отношении виновницы аварии составили административный материалы за несоблюдение дистанции и требований об обязательном страховании.