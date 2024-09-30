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Три преступные группы вымогателей выявили в Казахстане

В трех регионах Казахстана выявили преступные группы вымогателей, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Polisia.kz

Как сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс, за последние три дня пресечена незаконная деятельность трех криминальных групп. Так, в Уральске сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью задержана группировка из числа местной молодежи, которые, выдавая себя за сотрудников органов правопорядка, с применением насилия вымогали у студента одного из учебных заведений 500 тыс. тенге. Подозреваемые взяты под стражу.

В Шымкенте оперативниками задержаны и водворены в изолятор временного содержания двое жителей города, которые путем угроз и шантажа вымогали 1 млн тенге у местной жительницы, обещая в противном случае распространить компроментирующие сведения.

Сотрудниками УБОП в Актобе при получении требуемого 1 млн тенге и автомашины Subaru задержан и арестован участник преступной группы, который с тремя подельниками в подвале здания, оказывая моральное и физическое давление на потерпевшего, вымогал 8 млн. Проводится досудебное расследование.

Работа по выявлению и предупреждению фактов вымогательства продолжается.