Три преступные группы вымогателей выявили в Казахстане

Как сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс, за последние три дня пресечена незаконная деятельность трех криминальных групп. Так, в Уральске сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью задержана группировка из числа местной молодежи, которые, выдавая себя за сотрудников органов правопорядка, с применением насилия вымогали у студента одного из учебных заведений 500 тыс. тенге. Подозреваемые взяты под стражу.
В Шымкенте оперативниками задержаны и водворены в изолятор временного содержания двое жителей города, которые путем угроз и шантажа вымогали 1 млн тенге у местной жительницы, обещая в противном случае распространить компроментирующие сведения.
Сотрудниками УБОП в Актобе при получении требуемого 1 млн тенге и автомашины Subaru задержан и арестован участник преступной группы, который с тремя подельниками в подвале здания, оказывая моральное и физическое давление на потерпевшего, вымогал 8 млн. Проводится досудебное расследование.
Работа по выявлению и предупреждению фактов вымогательства продолжается.