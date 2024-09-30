Три преступные группы вымогателей выявили в Казахстане

Как сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс, за последние три дня пресечена незаконная деятельность трех криминальных групп. Так, в Уральске сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью задержана группировка из числа местной молодежи, которые, выдавая себя за сотрудников органов правопорядка, с применением насилия вымогали у студента одного из учебных заведений 500 тыс. тенге. Подозреваемые взяты под стражу.