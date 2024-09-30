Прокуратура нашла нарушения в эксплуатации ФАПов в Баганском районе НСО

Сотрудники ведомства провели проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и норм при эксплуатации ФАПов, возведенных в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в сёлах Лепокурово и Ивановка, а также в посёлке Теренгуль.