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Прокуратура нашла нарушения в эксплуатации ФАПов в Баганском районе НСО

По итогам проверки возбуждены пять административных дел.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

На территории трёх населённых пунктов Баганского района Новосибирской области выявлены нарушения в деятельности фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом в понедельник, 30 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Сотрудники ведомства провели проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и норм при эксплуатации ФАПов, возведенных в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в сёлах Лепокурово и Ивановка, а также в посёлке Теренгуль.

В результате было установлено, что в медучреждениях должным образом не обеспечивается хранение лекарственных средств, а у некоторых лекарств истёк срок годности. Также были выявлены нарушения правил обращения с отходами.

Помимо этого в лепокуровском и теренгульском ФАПах отсутствовали термометры и гигрометры для контроля ля контроля и регистрации микроклимата.

Кроме того, выяснилось, что объекты не обеспечены огнетушителями, не соблюдаются сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены.

По фактам выявленных нарушений главврачу Баганской ЦРБ было внесено представление, по результатам рассмотрения которого они были устранены.

«В отношении виновных должностных лиц прокурором района возбуждено 5 дел об административном правонарушении», — добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что прокуратура нашла просроченные лекарства в двух ФАПах Новосибирской области.

Прокуратура