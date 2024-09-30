Прокуратура нашла нарушения в эксплуатации ФАПов в Баганском районе НСО

На территории трёх населённых пунктов Баганского района Новосибирской области выявлены нарушения в деятельности фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом в понедельник, 30 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Сотрудники ведомства провели проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и норм при эксплуатации ФАПов, возведенных в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в сёлах Лепокурово и Ивановка, а также в посёлке Теренгуль.
В результате было установлено, что в медучреждениях должным образом не обеспечивается хранение лекарственных средств, а у некоторых лекарств истёк срок годности. Также были выявлены нарушения правил обращения с отходами.
Помимо этого в лепокуровском и теренгульском ФАПах отсутствовали термометры и гигрометры для контроля ля контроля и регистрации микроклимата.
По фактам выявленных нарушений главврачу Баганской ЦРБ было внесено представление, по результатам рассмотрения которого они были устранены.
«В отношении виновных должностных лиц прокурором района возбуждено 5 дел об административном правонарушении», — добавили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что прокуратура нашла просроченные лекарства в двух ФАПах Новосибирской области.