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За травмы подростка при ДТП в Приангарье владелица авто заплатит 250 тыс

Семья 14-летней жительницы посёлка Ключи Казачинско-Ленского района получит 250 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за ДТП, в которое попала девочка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

12 января 2024 года автоледи за рулём Kia SLS на дороге Усть-Кут — Уоян — Казачинское в посёлке Ключи сбила девочку, которая шла через дорогу после выхода из общественного транспорта. Девочка получила травмы средней степени тяжести. Автоледи была признана виновной в ДТП.

Прокуратура подала иск в суд с требованием взыскать с женщины=водителя и её мужа, владельца авто, компенсацию морального вреда. Суд требования удовлетворил. После вступления решения в законную силу его исполнение проконтролирует прокуратура.