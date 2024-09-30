За травмы подростка при ДТП в Приангарье владелица авто заплатит 250 тыс

12 января 2024 года автоледи за рулём Kia SLS на дороге Усть-Кут — Уоян — Казачинское в посёлке Ключи сбила девочку, которая шла через дорогу после выхода из общественного транспорта. Девочка получила травмы средней степени тяжести. Автоледи была признана виновной в ДТП.