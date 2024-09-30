Предполагаемые преступные группы вымогателей задержаны в трех регионах Казахстана

В Актобе задержали одного из участников преступной группы, который совместно с подельниками вымогал Т8 млн у мужчины, оказывая на него моральное и физическое давление. Задержание произошло в момент получения Т1 млн и автомобиля Subaru. Подозреваемый арестован, ведется досудебное расследование.