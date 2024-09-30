Предполагаемые преступные группы вымогателей задержаны в трех регионах Казахстана

Астана. 30 сентября. КазТАГ — В трех регионах Казахстана за три дня были задержаны предполагаемые преступные группы вымогателей, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.
«За последние три дня пресечена незаконная деятельность трех криминальных групп», — говорится в сообщении в понедельник.
В Уральске задержали группу молодых людей, которые, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с применением насилия вымогали у студента Т500 тыс. Все подозреваемые взяты под стражу.
В Шымкенте задержали двоих местных жителей, которые шантажировали женщину и требовали у нее Т1 млн, угрожая распространить компрометирующие сведения. Оба вымогателя помещены в изолятор временного содержания.
В Актобе задержали одного из участников преступной группы, который совместно с подельниками вымогал Т8 млн у мужчины, оказывая на него моральное и физическое давление. Задержание произошло в момент получения Т1 млн и автомобиля Subaru. Подозреваемый арестован, ведется досудебное расследование.