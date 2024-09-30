Годовалый ребенок пострадал в ДТП с тремя автомобилями на МКАД

Двойное ДТП произошло днем 29 сентября на внутреннем кольце МКАД в результате чего пострадал годовалый ребенок, который находился в одном из автомобилей, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Сначала столкнулись «УАЗ» и Opel, в результате чего Opel отбросило на ограждение.
Водители не обозначили место ДТП знаком аварийной остановки, что должны были по правилам сделать сразу же. Скорее всего это и стало причиной того, что через какое-то время в стоящий автомобиль «УАЗ» въехал Mercedes, где и был годовалый ребенок, которого доставили в больницу для обследования.