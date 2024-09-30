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Годовалый ребенок пострадал в ДТП с тремя автомобилями на МКАД

Из-за отсутствия знака аварийной остановки Mercedes столкнулся с УАЗом в результате чего пострадал грудной ребенок.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Двойное ДТП произошло днем 29 сентября на внутреннем кольце МКАД в результате чего пострадал годовалый ребенок, который находился в одном из автомобилей, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Сначала столкнулись «УАЗ» и Opel, в результате чего Opel отбросило на ограждение.

Водители не обозначили место ДТП знаком аварийной остановки, что должны были по правилам сделать сразу же. Скорее всего это и стало причиной того, что через какое-то время в стоящий автомобиль «УАЗ» въехал Mercedes, где и был годовалый ребенок, которого доставили в больницу для обследования.