Годовалый ребенок пострадал в ДТП с тремя автомобилями на МКАД

Водители не обозначили место ДТП знаком аварийной остановки, что должны были по правилам сделать сразу же. Скорее всего это и стало причиной того, что через какое-то время в стоящий автомобиль «УАЗ» въехал Mercedes, где и был годовалый ребенок, которого доставили в больницу для обследования.