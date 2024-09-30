Балкон обрушился с пятого этажа многоэтажки в Астане

В настоящее время жители дома жалуются, что с проблемой обрушившегося балкона их оставили без помощи. Департамент по ЧС отказался приезжать и выносить большие тяжелые фрагменты плиты. Устранение последствий, заявили в ДЧС, лежит на жителях дома и КСК.