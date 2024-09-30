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Балкон обрушился с пятого этажа многоэтажки в Астане

В Астане в многоэтажке обрушился балкон, сообщает Zakon.kz.

Источник: wikimedia

Как пишет Патриот, женщина, стоявшая на балконе, спаслась чудом, успев ухватиться за металлические прутья. Инцидент случился в доме по улице Григория Потанина.

Балкон упал на четвертый этаж, там в этот момент никого не было.

В настоящее время жители дома жалуются, что с проблемой обрушившегося балкона их оставили без помощи. Департамент по ЧС отказался приезжать и выносить большие тяжелые фрагменты плиты. Устранение последствий, заявили в ДЧС, лежит на жителях дома и КСК.

А в КСК заявили «Патриоту», что такой функции, как устранение последствий обрушения балкона, в списке их обязанностей нет.