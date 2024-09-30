Пьяный мужчина в Ташкенте домогался несовершеннолетней и получил пять суток ареста

Из материалов судебного дела следует, что 26 сентября этого года мать девочки сообщила правоохранителям, что неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставал к ее дочери, целовал ее в лицо и губы, и, подняв ребенка, понес ее в подъезд многоэтажного дома.