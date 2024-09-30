Пьяный мужчина в Ташкенте домогался несовершеннолетней и получил пять суток ареста

Об этом рассказали авторы проекта против насилия «Немолчи».
Из материалов судебного дела следует, что 26 сентября этого года мать девочки сообщила правоохранителям, что неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставал к ее дочери, целовал ее в лицо и губы, и, подняв ребенка, понес ее в подъезд многоэтажного дома.
Девочке чудом удалось спастись, о произошедшем она рассказала матери.
Правоохранители установили личность преступника: им оказался 45-летний уроженец города Даштабад Джизакской области. На суде он полностью признал свою вину.
27 сентября 2024 года Чиланзарский суд по уголовным делам признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 41−1 Кодекса об административной ответственности («Сексуальное домогательство»), и назначил ему наказание в виде пяти суток административного ареста.
Отметим, что срок пять суток админареста становится традиционным наказанием для мужчин за их домогательства. И это вызывает удивление и справедливый гнев общественности.
«Что за мода на наказание — 5 суток. Надо было дождаться, чтобы изнасиловал, потом срок дали. Через месяц он опять напьется и к другой несовершеннолетней полезет», — возмущаются пользователи соцсетей.