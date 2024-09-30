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Пьяный мужчина в Ташкенте домогался несовершеннолетней и получил пять суток ареста

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения домогался несовершеннолетней и получил «суровое» наказание — пять суток ареста, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Об этом рассказали авторы проекта против насилия «Немолчи».

Из материалов судебного дела следует, что 26 сентября этого года мать девочки сообщила правоохранителям, что неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставал к ее дочери, целовал ее в лицо и губы, и, подняв ребенка, понес ее в подъезд многоэтажного дома.

Девочке чудом удалось спастись, о произошедшем она рассказала матери.

Правоохранители установили личность преступника: им оказался 45-летний уроженец города Даштабад Джизакской области. На суде он полностью признал свою вину.

27 сентября 2024 года Чиланзарский суд по уголовным делам признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 41−1 Кодекса об административной ответственности («Сексуальное домогательство»), и назначил ему наказание в виде пяти суток административного ареста.

Отметим, что срок пять суток админареста становится традиционным наказанием для мужчин за их домогательства. И это вызывает удивление и справедливый гнев общественности.

«Что за мода на наказание — 5 суток. Надо было дождаться, чтобы изнасиловал, потом срок дали. Через месяц он опять напьется и к другой несовершеннолетней полезет», — возмущаются пользователи соцсетей.