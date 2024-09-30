250 человек эвакуировали из-за пожара в кафе в Жамбылской области 250 человек эвакуировали из-за пожара в кафе в Жамбылской области

Тараз. 30 сентября. КазТАГ — В Жамбылской области в результате пожара в кафе эвакуировали 250 человек: один человек был госпитализирован, еще трое находятся под наблюдением медиков, сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций.
«Спасатели эвакуировали 250 человек. (…) Один пострадавший был госпитализирован, трое с отравлением угарным газом находятся под наблюдением медиков», — сообщили в ведомстве.
Пожар произошел на кровле двухэтажного ресторана, огонь перекинулся на малый зал второго этажа, охватив площадь в 400 кв. м.
Сейчас пожар полностью ликвидирован, причина устанавливается.