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В Крыму потушили пожар площадью 75 гектар

В понедельник, 30 сентября, в Белогорском районе Крыма полностью ликвидировали пожар площадью 75 гектар. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Источник: пресс-служба МЧС Крыма

Пожар начался около часа дня в воскресенье, 29 сентября. На место прибыли сотрудники МЧС и Пожарной охраны.

«Работы по тушению осложнялись сильными порывами ветра и широким фронтом огня», — рассказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что к тушению огня привлекли трактора и технику, подвозившую воду. Бороться с огнем помогали волонтеры из Советского и Белогорского района.

На базе крымского главка МЧС создали оперативный штаб. по ликвидации. К месту выехал министр чрезвычайных ситуаций региона Алексей Еременко.

В 18.52 пожар локализовали. Площадь возгорания составила 75 гектар. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. В шесть утра пожар удалось потушить. На месте происшествия работали 135 человек и 38 единиц техники.

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