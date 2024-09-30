В Крыму потушили пожар площадью 75 гектар

Пожар начался около часа дня в воскресенье, 29 сентября. На место прибыли сотрудники МЧС и Пожарной охраны.
«Работы по тушению осложнялись сильными порывами ветра и широким фронтом огня», — рассказали в министерстве.
В ведомстве добавили, что к тушению огня привлекли трактора и технику, подвозившую воду. Бороться с огнем помогали волонтеры из Советского и Белогорского района.
На базе крымского главка МЧС создали оперативный штаб. по ликвидации. К месту выехал министр чрезвычайных ситуаций региона Алексей Еременко.
В 18.52 пожар локализовали. Площадь возгорания составила 75 гектар. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. В шесть утра пожар удалось потушить. На месте происшествия работали 135 человек и 38 единиц техники.