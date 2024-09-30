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Узбекистанца, попавшего в страшную аварию в Татарстане, вернули на родину

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистанца, получившего серьезные травмы в дорожно-транспортном происшествии в Татарстане, при поддержке Генконсульства вернули на родину, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации главного консульского представительства нашей страны, ДТП произошло 1 сентября на автодороге Азнакаево — Альметьевск.

В результате аварии узбекистанец получил тяжелые телесные повреждения. Его госпитализировали в Альметьевскую межрайонную больницу.

Мать пациента официально обратилась в Генеральное консульство Узбекистана. Женщина попросила оказать финансовую помощь для вывоза сына на родину.

Узбекские дипломаты оказали пострадавшему соотечественнику консульскую, юридическую и практическую помощь. Кроме того, были проведены необходимые встречи с врачами, а также подготовлены все необходимые документы для возвращения пациента в Узбекистан.

26 сентября пострадавший и его мать вернулись на родину.