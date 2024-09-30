Узбекистанца, попавшего в страшную аварию в Татарстане, вернули на родину

По информации главного консульского представительства нашей страны, ДТП произошло 1 сентября на автодороге Азнакаево — Альметьевск.
В результате аварии узбекистанец получил тяжелые телесные повреждения. Его госпитализировали в Альметьевскую межрайонную больницу.
Мать пациента официально обратилась в Генеральное консульство Узбекистана. Женщина попросила оказать финансовую помощь для вывоза сына на родину.
Узбекские дипломаты оказали пострадавшему соотечественнику консульскую, юридическую и практическую помощь. Кроме того, были проведены необходимые встречи с врачами, а также подготовлены все необходимые документы для возвращения пациента в Узбекистан.
26 сентября пострадавший и его мать вернулись на родину.