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В Самарской области в Сызранском районе объявлен режим ЧС из-за лесного пожара

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Сызранском районе Самарской области из-за лесного пожара. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«В качестве дополнительных сил и средств привлечена группа применения беспилотных авиационных систем Главного управления, группировка Волжского спасательного центра МЧС России, вертолет военно-воздушных сил МИ-8 с водосливным устройством, произведено шесть сбросов, сброшено 30 тонн воды», — говорится в сообщении.

Пожар начался в субботу, 28 сентября в районе села Смолькино. По состоянию на вечер воскресенья, 29 сентября, площадь активного горения составила семь га. Площадь, пройденная огнем, равна 150 га. Никто не погиб и не пострадал.

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