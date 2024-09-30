В Самарской области в Сызранском районе объявлен режим ЧС из-за лесного пожара

«В качестве дополнительных сил и средств привлечена группа применения беспилотных авиационных систем Главного управления, группировка Волжского спасательного центра МЧС России, вертолет военно-воздушных сил МИ-8 с водосливным устройством, произведено шесть сбросов, сброшено 30 тонн воды», — говорится в сообщении.
Пожар начался в субботу, 28 сентября в районе села Смолькино. По состоянию на вечер воскресенья, 29 сентября, площадь активного горения составила семь га. Площадь, пройденная огнем, равна 150 га. Никто не погиб и не пострадал.