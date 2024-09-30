Спасатели потушили пожары в воронежском Сомово и СНТ «Отрада»

Напомним, о загорании травы в лесу в районе улицы Сосновая в Сомово в дежурную часть МЧС сообщили в 14.16. На месте ЧП работали восемь пожарных машин с 31 сотрудником спасательного ведомства. Тушение осложнял сильный ветер. Для помощи привлекли вертолет МЧС России «Ми-8». В 17.33 возгорание локализовали на общей площади около семи гектаров. В 19.00 его ликвидировали.