Спасатели потушили пожары в воронежском Сомово и СНТ «Отрада»

Спасатели ликвидировали два пожара, разгоревшихся под Воронежем в воскресенье, 29 сентября. Были потушены возгорания в микрорайоне Сомово и садоводческом товариществе «Отрада» Новоусманского района. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Напомним, о загорании травы в лесу в районе улицы Сосновая в Сомово в дежурную часть МЧС сообщили в 14.16. На месте ЧП работали восемь пожарных машин с 31 сотрудником спасательного ведомства. Тушение осложнял сильный ветер. Для помощи привлекли вертолет МЧС России «Ми-8». В 17.33 возгорание локализовали на общей площади около семи гектаров. В 19.00 его ликвидировали.
О пожаре в садоводческом товариществе «Отрада» Новоусманского района местные жители сообщили в 12.30 в воскресенье. Там горела сухая трава на площади около трех гектаров. Огонь тушили четыре пожарных расчета. В 20.13 он был ликвидирован.