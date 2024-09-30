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Спасатели потушили пожары в воронежском Сомово и СНТ «Отрада»

С огнем удалось справиться с помощью вертолета МЧС.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели ликвидировали два пожара, разгоревшихся под Воронежем в воскресенье, 29 сентября. Были потушены возгорания в микрорайоне Сомово и садоводческом товариществе «Отрада» Новоусманского района. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Напомним, о загорании травы в лесу в районе улицы Сосновая в Сомово в дежурную часть МЧС сообщили в 14.16. На месте ЧП работали восемь пожарных машин с 31 сотрудником спасательного ведомства. Тушение осложнял сильный ветер. Для помощи привлекли вертолет МЧС России «Ми-8». В 17.33 возгорание локализовали на общей площади около семи гектаров. В 19.00 его ликвидировали.

О пожаре в садоводческом товариществе «Отрада» Новоусманского района местные жители сообщили в 12.30 в воскресенье. Там горела сухая трава на площади около трех гектаров. Огонь тушили четыре пожарных расчета. В 20.13 он был ликвидирован.

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