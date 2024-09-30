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Казахстанские стрелки завоевали пять золотых медалей на Кубке Азии

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Казахстанские спортсмены выиграли пять золотых медалей в дисциплине «скит» на Кубке Азии по стендовой стрельбе в Алматинской области, сообщает прес…

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Казахстанские спортсмены выиграли пять золотых медалей в дисциплине «скит» на Кубке Азии по стендовой стрельбе в Алматинской области, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.

«Казахстанские стрелки завоевали пять золотых медалей», — говорится в сообщении в понедельник.

В индивидуальных соревнованиях среди женщин первое место заняла Асем Орынбай. У мужчин золотую медаль получил Эдуард Ещенко. Кроме того, Орынбай и Ещенко стали лучшими среди смешанных команд.

Командные соревнования среди женщин выиграли Асем Орынбай, Зоя Кравченко и Адель Садакбаева. В мужской команде «золото» завоевали Давид Почивалов, Эдуард Ещенко и Илья Пеньков.

Давид Почивалов также завоевал «бронзу» в индивидуальном зачете.