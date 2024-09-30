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В Ставрополь вернулись почти все пассажиры автобуса, попавшие в ДТП с фурой

Почти все попавшие в ДТП с фурой пассажиров автобуса вернулись в Ставрополь, сообщает пресс-служба ставропольского гандбольного клуба «Виктор».

В клубе держат связь с пострадавшими в ДТП на Кубани фанатами. Основная часть болельщиков вернулась в Ставрополь в ночь на 30 сентября. Клуб организовал автобус для доставки домой группы пострадавших. При этом два человека остались в краснодарской больнице.

Напомним, девятерых пострадавших в ДТП срочно увезли в больницу. На месте аварии работали двенадцать бригад скорой помощи. Шестерых пострадавших, получивших различные травмы и ожоги, отвезли в больницы Краснодара для оказания специализированной медицинской помощи. Троих детей с травмами средней тяжести доставили в детскую краевую больницу.

Мы писали, на Кубани после ДТП грузовика и пассажирского автобуса возбудили дело. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя регионального СУ СКР Андрея Маслова.