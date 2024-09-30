В Ставрополь вернулись почти все пассажиры автобуса, попавшие в ДТП с фурой

В клубе держат связь с пострадавшими в ДТП на Кубани фанатами. Основная часть болельщиков вернулась в Ставрополь в ночь на 30 сентября. Клуб организовал автобус для доставки домой группы пострадавших. При этом два человека остались в краснодарской больнице.