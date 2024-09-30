Ночь сильных пожаров: в Сестрорецке горела гостиница, склад в Металлострое тушат по повышенному номеру

Как сообщает городское ГУ МЧС, в 4:40 поступил вызов на Большую Купальную улицу, 28, в Курортном районе. Это здание на самом берегу Финского залива в Сестрорецке, на «Яндекс. Картах» оно отмечено как отель. По данным МЧС, огонь охватил 100 кв. м в здании ресторана. Три единицы техники и 15 человек личного состава ликвидировали пожар в 6:03. Сведения о пострадавших в МЧС не поступали.
В 6:14 поступила информация о пожаре на складе в Северном проезде, дом 8, литер А, в Металлострое (Колпинский район). Огонь охватил всё помещение размером 15 на 40 метров, в 6:40 пожару присвоили второй номер сложности. В 7:29 его локализовали, номер снизили до 1-Бис. Работают 10 единиц техники и 45 человек личного состава. «Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — отмечается в сообщении.
Ещё один пожар случился на юге КАД, «Фонтанка» от нём уже рассказывала. Там пострадал один человек.
UPD: В 8:09, по информации МЧС, дан отказ дополнительному номеру 1-Бис на пожаре в Колпино.