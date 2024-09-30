Ночь сильных пожаров: в Сестрорецке горела гостиница, склад в Металлострое тушат по повышенному номеру

Как сообщает городское ГУ МЧС, в 4:40 поступил вызов на Большую Купальную улицу, 28, в Курортном районе. Это здание на самом берегу Финского залива в Сестрорецке, на «Яндекс. Картах» оно отмечено как отель. По данным МЧС, огонь охватил 100 кв. м в здании ресторана. Три единицы техники и 15 человек личного состава ликвидировали пожар в 6:03. Сведения о пострадавших в МЧС не поступали.