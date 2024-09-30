Лихач на «Тойоте Камри» устроил «гонки» с полицейскими в Иркутской области

Тогда включив проблесковые маячки и призывая автовладельца по громкоговорителю остановиться полицейские начали преследование. На что мужчина отреагировал повышением скорости и резкими маневрами на дороге. Прежде, чем применить табельное оружие, инспекторы предупредили о своих намерениях и произвели два выстрела в воздух и три по колесам. Затем машину блокировали и задержали нарушителя порядка.