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Лихач на «Тойоте Камри» устроил «гонки» с полицейскими в Иркутской области

Нетрезвого водителя остановили с применением табельного оружия
Источник: Комсомольская правда

В Осинском районе Иркутской области лихач на «Тойоте Камри» устроил «гонки» с полицейскими. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, инспекторам пришлось применить табельное окружение, чтобы остановить нетрезвого 37-летнего водителя.

— В ходе вечернего патрулирования по поселку Оса госавтоинспекторы обратили внимание на автомашину «Тойота Камри», которую попытались остановить для проверки документов. Законные требования экипажа ДПС водитель проигнорировал и продолжил движение, — сообщили в ведомстве.

Тогда включив проблесковые маячки и призывая автовладельца по громкоговорителю остановиться полицейские начали преследование. На что мужчина отреагировал повышением скорости и резкими маневрами на дороге. Прежде, чем применить табельное оружие, инспекторы предупредили о своих намерениях и произвели два выстрела в воздух и три по колесам. Затем машину блокировали и задержали нарушителя порядка.

Уже в дальнейшем, стало известно, что у мужчины нет водительских прав, а освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение. На него составили четыре административных протокола.