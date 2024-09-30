В Хабаровске трамвай без тормозов стал причиной аварии

По предварительным данным, трамвай маршрута № 1 потерял управление и не смог остановить движение из-за отказавших тормозов. За рулём трамвая находилась женщина с 34-летним стажем, которая попыталась снизить скорость. В салоне трамвая находились около 60 человек, никто из них не пострадал, сообщает Госавтоинспекция Хабаровска.