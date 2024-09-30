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В Хабаровске трамвай без тормозов стал причиной аварии

Сегодня утром в Хабаровске произошло ДТП с участием трамвая и трёх автомобилей.

Инцидент случился на пересечении Уссурийского бульвара и улицы Шеронова.

По предварительным данным, трамвай маршрута № 1 потерял управление и не смог остановить движение из-за отказавших тормозов. За рулём трамвая находилась женщина с 34-летним стажем, которая попыталась снизить скорость. В салоне трамвая находились около 60 человек, никто из них не пострадал, сообщает Госавтоинспекция Хабаровска.

Трамвай успел собрать три иномарки на своём пути, прежде чем остановиться. В результате аварии автомобиль Kia врезался в дерево, а Land Cruiser развернуло и сильно помяло. Трамвай получил незначительные повреждения.

Причины поломки тормозов трамвая устанавливаются.