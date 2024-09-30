Министерство просвещения и Halyk подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в системе образования

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Министерство просвещения Республики Казахстан и Halyk Bank подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по развитию образовательных ресурсов и онлайн обучения в образовательных организациях Казахстана.
Инициатива реализуется в рамках поручения главы государства по разработке единой онлайн-образовательной платформы со всем необходимым функционалом организациям дошкольного, среднего, технического и профессионального, а также дополнительного образования.
Целью данного меморандума является развитие сотрудничества, направленного на совершенствование цифровизации образования.
«Halyk Bank всегда уделяет большое внимание развитию цифровых услуг для повышения доступности населению продуктов и сервисов. К примеру, в 2024 году через приложение Halyk казахстанцы получили более 10 млн государственных услуг. Партнерство с Министерством просвещения позволит нам совместно развивать инновационные проекты в сфере образования. Мы уверены, что привлечение ведущих Edtech компаний Казахстана станет ключевым фактором в развитии нашей системы образования и подготовке молодежи к вызовам будущего», — прокомментировал заместитель председателя правления Halyk Нариман Мукушев.
В рамках меморандума стороны обсудили важность цифровых инструментов для отслеживания адресного использования средств, выделяемых из республиканского и местного бюджета на образование, снижение нагрузки на работников образования за счет цифровизации процессов, качества и доступность онлайн-обучения, а также договорились о реализации совместных проектов и поддержке Halyk Bank инициатив министерства в регионах.