Министерство просвещения и Halyk подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в системе образования

«Halyk Bank всегда уделяет большое внимание развитию цифровых услуг для повышения доступности населению продуктов и сервисов. К примеру, в 2024 году через приложение Halyk казахстанцы получили более 10 млн государственных услуг. Партнерство с Министерством просвещения позволит нам совместно развивать инновационные проекты в сфере образования. Мы уверены, что привлечение ведущих Edtech компаний Казахстана станет ключевым фактором в развитии нашей системы образования и подготовке молодежи к вызовам будущего», — прокомментировал заместитель председателя правления Halyk Нариман Мукушев.