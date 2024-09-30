В Аксайском районе потушили крупный ландшафтный пожар

В Ростовской области произошел крупный ландшафтный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Происшествие случилось днем в хуторе Краснодворске Аксайского района.
По предварительной информации ведомства, трава начала полыхать около 14:50. Из-за сильного ветра огонь стремительно распространялся по территории. Пламя охватило порядка 2000 квадратных метров. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь.
Полностью ликвидировать огонь удалось в 19:17. На месте ЧП работали пять спецмашин и 15 пожарных.