В какие дни стрижка сулит болезнь, а в какие — богатство. Зурхай от бурятского ламы на неделю с 30 сентября по 6 октября

Настоятель Курумканского дацана в Бурятии Еши Намжил лама традиционно приоткрыл завесу будущего и составил зурхай на неделю с 30 сентября по 6 октября 2024 года. Гороскоп основан на древней тибетской астрологии и помогает выбрать благоприятные и неблагоприятные дни для тех или иных дел: путешествий, работы, новых начинаний, покупок и прочего. Термин «зурхай» буквально означает «черта, линия» и происходит, вероятно, от слова «зурах» — рисовать, чертить.
Неделя начинается с 28 лунного числа. Бурятский лама предупреждает, притянуть к человеку неприятности и неудачи могут такие действия как: покупка обновок, путешествия, участие в брачных и похоронных делах. Также стоит отказаться от любых начинаний. Перенесите планы на более благоприятное время. Если не хотите оказаться в эпицентре ссоры или скандала, не стригите в этот день волосы.
Что же напротив принесет удачу? Займитесь животноводством, растениеводством, торговлей. Повезет представителям военной сферы, судебной системы, культуры и науки.
— Успешнее остальных будут люди, родившиеся в годы Овцы и Собаки, — говорит Еши Намжил лама.
29 лунное число. В этот день судьба благосклонна к тем, кто появился на свет по покровительством Мыши, Змеи, Коня и Свиньи. А вот Обезьян и Куриц ждут потери.
Любые начинания, в том числе на работе и в бизнесе, несут в себе неприятные последствия в виде убытков и бедности. Зурхай не рекомендует закладывать фундамент, стелить крышу и вообще начинать строительство дома, заниматься похоронными делами, а также идти в ЗАГС. Необходимо быть осторожнее с деньгами: не давать в долг, не оказывать материальную помощь, не снимать деньги со счета, не забирать средства из ячеек или хранилищ.
— Стрижка волос вызовет болезнь, — предостерегает лама.
Успех продолжает преследовать тех, кто связан с животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, судебной системой и военными делами.
Наступает 30 лунное число. Хорошие новости для тех, кто родился в годы Мыши, Коровы, Дракона, Собаки и Свиньи. Беды и проблемы пройдут мимо них. Людям символов Змеи и Коня придется сложнее. Их ждут временные неприятности.
Чтобы уберечь себя от болезней, в том числе психики и нервной системы, участвуйте в буддийских молебнах, либо не скупитесь помогать ближним. Хорошие поступки будут благоприятно влиять на имидж и влияние.
— Масштабные благие дела защитят местность от резких перемен в климате, падения небесных тел, крушения самолетов и прочих ЧП, — говорится в прогнозе.
Если вы планировали в этот день завести собаку, то лучше повременить. Еши Намжил лама считает, что это может привести к неудачам в жизни новоиспеченного владельца.
Также стоит отложить новые начинания, путешествия, охоту, закладку фундамента и решение вопросов, касающихся заключения или расторжения брака.
1 лунное число. Смело можно отправляться в дальнюю поездку, переезжать, заниматься торговлей, животноводством, растениеводством, судебными и военными делами. Отлично будет идти работа у представителей культуры и науки.
Оказание помощи, участие в молебнах и вывешивание флажков хии морин (буддийский молитвенный флажок — прим. ред.) сулят богатство, здоровье, исполнение желаний. Отправляться в ЗАГС стоит только после консультации у ламы.
Что в этот день делать запрещено, чтобы не навлечь на себя лишние хлопоты? Рыть колодец, бурить скважину, охотиться, покупать б/у технику, одежду, обувь, стричься. Новая прическа может укоротить продолжительность жизни.
— Своего добьются люди, родившиеся в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны, — делится Еши Намжил лама. — Не сбудутся пожелания людей, родившихся в годы Коровы, Овцы и Собаки.
2 лунное число. Это отличное время для животноводства и растениеводства. Судьба благоволит работникам культуры, науки, военной сферы, судебной системы и ритуальных услуг. Вывешивание флажков хии морин дарует удачу, особенно в рискованных ситуациях.
В пятницу не стоит возвращать долги, отправляться в путешествие, идти в ЗАГС, охотиться и покупать изделия из шкуры, кожи, пуха. Новые дела, проекты не принесут ожидаемого результата.
— Стрижка волос — к ссоре, — предупреждает настоятель Курумканского дацана.
Беды обойдут стороной людей, родившихся в годы Змеи, Коня, Обезьяны и Курицы. Не сложится день у появившихся на свет в годы Тигра и Зайца.
3 лунное число. Любые начинания, в том числе открытие нового дела, сулят процветание, рост и успех. Вывешивание флажков хии морин даруют большую удачу в работе и не только. Стрижка волос — к приумножению имущества.
Чтобы не отпугнуть удачу, отложите охоту, рытье колодца, бурение скважины, а также покупку изделий из шкуры, кожи, пуха.
Особенно повезет символам Коровы, Тигра и Зайца. Не справятся с делами люди, родившиеся в годы Мыши и Свиньи.
4 лунное число. Благоприятный день для благотворительности, учебы, заключения брака. Зурхай предсказывает удачу людям, родившимся в год Дракона.
— Посадка растений, уход за ними, приручение, дрессировка животных будут весьма полезны для нервной и психической систем, впрочем, как и игры, контакты с животными, — рассказал Еши Намжил лама.
Многие начинания, открытие новых дел, помещений принесут счастье, успех, исполнение желаний. Стрижка волос придаст сил.
Неблагоприятный день для путешествий, охоты, судебных тяжб, покупки б/у техники, одежды, обуви.