В какие дни стрижка сулит болезнь, а в какие — богатство. Зурхай от бурятского ламы на неделю с 30 сентября по 6 октября

Любые начинания, в том числе на работе и в бизнесе, несут в себе неприятные последствия в виде убытков и бедности. Зурхай не рекомендует закладывать фундамент, стелить крышу и вообще начинать строительство дома, заниматься похоронными делами, а также идти в ЗАГС. Необходимо быть осторожнее с деньгами: не давать в долг, не оказывать материальную помощь, не снимать деньги со счета, не забирать средства из ячеек или хранилищ.