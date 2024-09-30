Кольский улов тонны лососевой икры не обрадовал рыбаков в Хабаровском крае

В Хабаровском крае сотрудники ОМВД России по Николаевскому району провели успешную операцию по изъятию более тонны лососевой икры, добытой незаконным способом, сообщает телеграм-канал Полиция Хабаровского края.
Трое злоумышленников использовали невода для вылова рыбы в реке Коль, однако не имели необходимых документов на осуществление этой деятельности. В результате их действий был причинён ущерб водным биологическим ресурсам, превышающий шесть миллионов рублей.
Данное преступление было раскрыто в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2024». В сотрудничестве с коллегами из ФСБ России, полицейские успешно остановили незаконную добычу этого деликатеса и задержали подозреваемых.
На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Все водно-биологические ресурсы и орудия лова были изъяты и помещены на ответственное хранение.