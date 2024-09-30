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Суд Москвы арестовал имущество кубанского бизнесмена на 50 млн рублей

Московский суд арестовал недвижимость краснодарского предпринимателя Льва Мартиросяна, который обвиняется в даче взятки в виде земельного участка и дома бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, на 50 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы дела.

Среди арестованного имущества есть: жилой дом в Краснодаре с кадастровой стоимостью более 27,3 млн руб., квартира в краевой столице стоимостью 5 млн руб., еще одна квартира — 5,2 млн руб., земельный участок — 7,5 млн руб., а также автомобиль BMW X5. Суд установил запрет собственнику и иным лицам распоряжаться этим имуществом.

Арест на активы предпринимателя наложен столичным судом в целях обеспечения исполнения обвинительного приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа или других имущественных взысканий, а также из-за того, что «неприменение этих обеспечительных мер может привести к возможности траты этого имущества». Арестованное имущество не превышает максимального размера штрафа, установленного санкцией.

В отношении Льва Мартиросяна было возбуждено уголовное дело после того, как предприниматель передал взятку генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову. По версии следствия, кубанский бизнесмен организовывал между ними госконтракты и договоры на оказание гостиничных услуг на общую сумму свыше 372 млн руб. Известно, что предприниматель оформил на жену генерала земельный участок и дом в краевой столице.

В отношении Юрия Кузнецова также возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Он был арестован военным судом в мае 2024 года.