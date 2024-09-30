Суд Москвы арестовал имущество кубанского бизнесмена на 50 млн рублей

В отношении Льва Мартиросяна было возбуждено уголовное дело после того, как предприниматель передал взятку генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову. По версии следствия, кубанский бизнесмен организовывал между ними госконтракты и договоры на оказание гостиничных услуг на общую сумму свыше 372 млн руб. Известно, что предприниматель оформил на жену генерала земельный участок и дом в краевой столице.