В центре Екатеринбурга столкнулись автобус и легковушка с ребенком внутри

В Екатеринбурге днем 29 сентября произошла авария с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля Ford Focus. В момент аварии в автобусе было 20 пассажиров, а в легковой иномарке — пятилетняя девочка.
Инцидент случился в 13:40 у дома № 44 по улице Малышева на пересечении с 8 Марта. Предварительно установлено, что Ford двигался по 8 Марта со стороны Ленина и, поворачивая налево на Малышева столкнулся с автобусом на маршруте № 81 — он шел по 8 Марта со стороны Радищева по направлению к Ленина.
— Девочка находилась [в Ford Focus] в детском удерживающем устройстве на переднем сиденье без нарушений ПДД. Подушка безопасности сработала и нанесла ей удар. Ребенок доставлен в Детскую городскую больницу № 9 с травмой правого глаза, — рассказали «КП-Екатеринбург» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.
В Госавтоинспекции отметили, что больше никто не пострадал, тяжелых травм получено не было. За рулем автобуса был мужчина 38 лет, а легковой иномаркой управлял 66-летний водитель. Оба автомобилиста утверждают, что двигались на зеленый сигнал светофора. Причины аварии будут установлены в ходе дознания, добавили в отделе пропаганды.