В центре Екатеринбурга столкнулись автобус и легковушка с ребенком внутри

Инцидент случился в 13:40 у дома № 44 по улице Малышева на пересечении с 8 Марта. Предварительно установлено, что Ford двигался по 8 Марта со стороны Ленина и, поворачивая налево на Малышева столкнулся с автобусом на маршруте № 81 — он шел по 8 Марта со стороны Радищева по направлению к Ленина.