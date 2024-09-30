Олбани
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейсы из Усть-Каменогорска в Москву и Новосибирск могут приостановить

Усть-Каменогорск. 30 сентября. КазТАГ — В Усть-Каменогорске из-за нехватки самолетов авиакомпании в октябре могут приостановить полеты в Москву и Новосибирск, сообщает YK-news.k…

Усть-Каменогорск. 30 сентября. КазТАГ — В Усть-Каменогорске из-за нехватки самолетов авиакомпании в октябре могут приостановить полеты в Москву и Новосибирск, сообщает YK-news.kz.

«На сегодняшний день рейсы Усть-Каменогорск — Москва и Усть-Каменогорск — Новосибирск выполняются. Но вынужден вас огорчить: в связи с нехваткой воздушных судов наши коллеги, а именно авиакомпания “Сибирь” (“S7 Airlines”), в ближайшее время вынуждены прекратить полеты», — сообщил министр транспорта РК Марат Карабаев на встрече с горожанами.

Приостановка полетов коснется как авиакомпании «Сибирь», так и отечественного перевозчика Qazaq Air.

Карабаев отметил, что принимаются меры по сохранению авиасообщения, в том числе возможное привлечение других авиакомпаний.