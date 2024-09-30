Рейсы из Усть-Каменогорска в Москву и Новосибирск могут приостановить

«На сегодняшний день рейсы Усть-Каменогорск — Москва и Усть-Каменогорск — Новосибирск выполняются. Но вынужден вас огорчить: в связи с нехваткой воздушных судов наши коллеги, а именно авиакомпания “Сибирь” (“S7 Airlines”), в ближайшее время вынуждены прекратить полеты», — сообщил министр транспорта РК Марат Карабаев на встрече с горожанами.