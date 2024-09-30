Десятки байкеров погибли в мотосезон-2024 в Свердловской области

Основные причины аварий — превышение скорости и несоблюдение очередности проезда. В авариях погибли 30 байкеров — на 8 человек больше, чем в предыдущем сезоне. Не исключено, что число ДТП еще вырастет — пока на улице теплая погода, мотоциклисты не спешат расставаться со своими «железными конями».