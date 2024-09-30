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Десятки байкеров погибли в мотосезон-2024 в Свердловской области

За сезон-2024, который проходил с мая по 28 сентября, в Свердловской области произошло около 500 ДТП с мотоциклами. Об этом пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на начальника отдела пропаганды ГАИ региона Галину Кравченко.

Основные причины аварий — превышение скорости и несоблюдение очередности проезда. В авариях погибли 30 байкеров — на 8 человек больше, чем в предыдущем сезоне. Не исключено, что число ДТП еще вырастет — пока на улице теплая погода, мотоциклисты не спешат расставаться со своими «железными конями».