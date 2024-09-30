Житель Волгограда скончался от случайной пули, попавшей в лоб

В минувшую субботу, 28 сентября, во дворе частного дома на ул. Карьерной в областном центре было найдено тело 40-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Выяснилось, что убийцей был 38-летний приятель погибшего.
Согласно данным следствия, мужчины распивали спиртное. В какой-то момент один из них взял в руки пистолет, который хранил потерпевший нелегально, и начал пугать им владельца оружия. Произошел случайный выстрел, пуля попала в голову мужчины. Вскоре он умер от ранения, а приятель скрылся с места происшествия.
Как сообщает СУ СКР по Волгоградской области, в своей вине волгоградец полностью сознался.
В настоящее время проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств убийства.