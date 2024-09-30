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Переменчивая погода ожидается в Казахстане в первые дни октября

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Переменчивая погода ожидается в Казахстане в первые дни октября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет». "В первые дни октября погода на те…

Источник: КазТАГ

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Переменчивая погода ожидается в Казахстане в первые дни октября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В первые дни октября погода на территории Казахстана будет переменчивой. Северо-западный антициклон обеспечит сухую и солнечную погоду на западе и северо-западе республики», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на 1—3 октября.

На остальной территории страны, с прохождением атмосферных фронтов, пройдут осадки; в горных районах юго-востока ожидаются сильные осадки (дождь, снег), усиление ветра, ночью и утром туман.

«Резких изменений в температурном фоне не ожидается», — добавили синоптики.