В Новороссийске проведут взрывные работы на цемзаводе

Жители города могут услышать громкие звуки в период с 12:00 до 16:00. Работы состоятся в карьере цемзавода «Пролетарий».
Ранее взрывные работы карьере ц/з «Пролетарий» проводились 27 сентября так же с 12:00 до 16:00.
Сегодня, 30 сентября, на цементном заводе в Новороссийске проведут взрывные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Жители города могут услышать громкие звуки в период с 12:00 до 16:00. Работы состоятся в карьере цемзавода «Пролетарий».
Ранее взрывные работы карьере ц/з «Пролетарий» проводились 27 сентября так же с 12:00 до 16:00.