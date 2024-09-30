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В Новороссийске проведут взрывные работы на цемзаводе

Сегодня, 30 сентября, на цементном заводе в Новороссийске проведут взрывные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: пресс-служба администрации Новороссийска

Жители города могут услышать громкие звуки в период с 12:00 до 16:00. Работы состоятся в карьере цемзавода «Пролетарий».

Ранее взрывные работы карьере ц/з «Пролетарий» проводились 27 сентября так же с 12:00 до 16:00.