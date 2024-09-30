В Сысерти будут судить водителя, чей экскаватор-погрузчик насмерть придавил мастера

Трагедия произошла в рабочее время 27 февраля текущего года на стройплощадке в с. Патруши. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, обвиняемый управлял технически исправным экскаватором-погрузчиком. Не убедившись, что в границах опасной зоны все еще находится человек, тот стал выполнять работы по выемке обводненного грунта. В ходе проводимых работ, экскаватор-погрузчик завалился на бок и придавил мастера, выполнявшего работы по подготовке котлована к последующему возведению объекта. От полученных травм мастер скончался на месте происшествия.