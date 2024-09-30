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Мотоциклист погиб в аварии на улице Белинского в Нижнем Новгороде

Водитель мотоцикла получил смертельные травмы в ДТП, которое произошло на улице Белинского в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария случилась вечером 29 сентября. Виновником происшествия стал водитель авто марки «Опель». Он не пропустил мотоциклиста при повороте. Личность водителя двухколесного транспорта устанавливается.

Как уточнили в нижегородском ГУ МЧС, чтобы исключить вероятность воспламенения специалистами был произведен смыв топлива с дороги.

Ранее мы писали, что ДТП произошло под Выксой в минувшие выходные. В результате случившегося погибли три человека.