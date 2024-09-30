Имам-взяткодатель уволен после коррупционного скандала в Кызылорде

«Имам мечети “Ыбрай молда” Нурман Талгат Нурманулы освобожден от должности приказом ДУМК в связи с признанием его судом виновным в коррупционном преступлении и освобождением от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям. Информацией о месте работы и должности Нурмана после увольнения из системы ДУМК мы не располагаем», — сообщили в духовном управлении мусульман Казахстана после запроса Nege.Aqsha.