Имам-взяткодатель уволен после коррупционного скандала в Кызылорде

Кызылорда. 30 сентября. КазТАГ — Имам Талгат Нурман был уволен из мечети «Ыбрай молда» после того, как его признали виновным в попытке дать взятку в размере Т1 млн, сообщает Nege.Aqsha.
«Имам мечети “Ыбрай молда” Нурман Талгат Нурманулы освобожден от должности приказом ДУМК в связи с признанием его судом виновным в коррупционном преступлении и освобождением от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям. Информацией о месте работы и должности Нурмана после увольнения из системы ДУМК мы не располагаем», — сообщили в духовном управлении мусульман Казахстана после запроса Nege.Aqsha.
В августе уже бывший имам мечети Талгат Нурман и сотрудник агентства по противодействию коррупции Серик Абилкаиров были осуждены за коррупцию. Нурман передал антикоррупционеру Т1 млн, надеясь избежать проверки, вызванной подозрениями о том, что имам получает деньги от сторонников деструктивных религиозных течений и содержит двух жен.
Однако после выдачи денег имам сам обратился в правоохранительные органы, что привело к возбуждению дела. Суд признал Нурмана виновным в покушении на дачу взятки, но освободил от уголовной ответственности. Приговор был вынесен летом.
Муфтият также не подтвердил информацию о количестве жен бывшего имама и его связях с деструктивными течениями, сославшись на то, что не вмешивается в личную жизнь своих сотрудников.