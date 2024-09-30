В четырех регионах Казахстана дали отопление и еще в трех планируют дать тепло с 1 октября

«Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики РК проводятся регулярные селекторные совещания с участием энергопроизводящих и энергопередающих организаций, Министерства промышленности и строительства РК, местных исполнительных органов и АО “НК “Казахстан Темир Жолы”. 11 сентября 2024 года было проведено очередное совещание, по итогам которого были даны поручения по своевременному завершению ремонтных работ, соблюдению нормативного запаса топлива и усилению контроля за эксплуатацией энергетического оборудования. Кроме того, ход подготовки к предстоящему отопительному сезону обсуждался на заседании правительства 20 августа 2024 года. По всем проблемным вопросам приняты соответствующие решения”, — заверили в минэнерго.