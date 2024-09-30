Астана. 30 сентября. КазТАГ — В четырех регионах Казахстана дали отопление и еще в трех планируют дать тепло с 1 октября, сообщает пресс-служба министерства энергетики.
«Отопительный сезон уже начался в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской областях и городе Астана. С 1 октября запуск отопительного сезона планируется в Абайской, Актюбинской и Карагандинской областях», — говорится в сообщении в понедельник.
Как отмечается, единая электроэнергетическая система Казахстана работает в штатном режиме, продолжая параллельную работу с энергосистемами Российской Федерации и стран Центральной Азии.
«В рамках утвержденного графика ремонтов на 2024 год, запланированы капитальные работы на 10 энергоблоках, 55 котлах и 45 турбинах. В настоящее время ремонтные работы ведутся на четырех энергоблоках, 22 котлах и 16 турбинах, а ремонт пяти энергоблоков, 32 котлов и 28 турбин уже завершен», — добавили в минэнерго.
В ведомстве заверили, что все электростанции готовы к началу отопительного сезона, обеспеченные основным оборудованием, включая котлы и турбины.
«На электрических сетях РЭКов (распределительных электросетевых компаний) в 2024 году намечено отремонтировать 20,8 тыс. км линий электропередачи, 422 подстанции и 4054 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. Уже завершен ремонт 19,9 тыс. км линий электропередачи, 376 подстанций и 4046 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. В секторе теплоснабжения в 2024 году запланирован капитальный ремонт и модернизация 546 км тепловых сетей. На данный момент выполнен ремонт 516,3 км тепловых сетей, что составляет 94,6% от годового плана», — сказано в сообщении.
Согласно информации, запасы топлива на складах энергоисточников составляют 5,2 млн тонн угля и 89 тыс. тонн мазута, что позволяет обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.
«Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики РК проводятся регулярные селекторные совещания с участием энергопроизводящих и энергопередающих организаций, Министерства промышленности и строительства РК, местных исполнительных органов и АО “НК “Казахстан Темир Жолы”. 11 сентября 2024 года было проведено очередное совещание, по итогам которого были даны поручения по своевременному завершению ремонтных работ, соблюдению нормативного запаса топлива и усилению контроля за эксплуатацией энергетического оборудования. Кроме того, ход подготовки к предстоящему отопительному сезону обсуждался на заседании правительства 20 августа 2024 года. По всем проблемным вопросам приняты соответствующие решения”, — заверили в минэнерго.