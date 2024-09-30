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В Волгограде инженер перевел телефонным аферистам почти 11 млн рублей

Полиция Волгограда разыскивает обманувших пенсионера мошенников.

62-летний инженер одного из предприятий Волгограда перечислил телефонным аферистам почти 11 миллионов рублей. Мужчину обманули по известной схеме. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, сначала потерпевшему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка.

— Они рассказали о якобы зафиксированной попытке хищения средств с его счетов. Чтобы помешать этому, нужно было оформить онлайн кредиты в банках, а средства срочно перевести на «безопасный» счет, — уточнили в полиции региона.

Волгоградец взял несколько кредитов и вместе со своими сбережениями перечислил средства преступникам. Осознав случившееся, он написал заявление в правоохранительные органы. Полиция завела уголовное дело, преступников разыскивают.