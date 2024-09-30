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В Башкирии огнеборцы спасли 9 человек из горящего дома

В Стерлитамаке пожарные спасли 9 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Источник: МЧС по РБ

Утром загорелось домашнее имущество в двухкомнатной квартире на 4 этаже по улице Артема. Прибывшие пожарные, включившись в аппараты со сжатым воздухом, вывели из опасной зоны 9 человек, в том числе 2 детей. Чтобы легче было дышать, на людей надели специальные маски спасаемых, куда поступал чистый воздух. Также из подъезда самостоятельно эвакуировались 16 человек. Специалисты применили метод тактической вентиляции.

Пожар потушили на площади 8 квадратных метров. К тушению привлекались огнеборцы Госкомитета РБ по ЧС и МЧС России. Пострадавших при пожаре нет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель ведомства.

пожары
МЧС