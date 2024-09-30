После огненного ДТП с автобусом на Кубани возбудили уголовное дело

В Краснодаре следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса. Напомним, авария произошла вечером 29 сентября. Автобус и фура после столкновения загорелись, один человек погиб, 31 — пострадал, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на СУ СКР по Краснодарскому краю.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель грузового автомобиля на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин в районе станицы Старокорсунской выехал на полосу встречного движения, где врезался в пассажирский автобус. Сразу после столкновения транспортные средства загорелись.
Водитель грузового авто погиб на месте ДТП. В числе пострадавших — пассажиры автобуса.
Следователи оперативно выехали на место аварии. Специалисты ведут сбор доказательственной базы.
Ход расследования находится на контроле в региональном следственном управлении.
Напомним. как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, об аварии в Госавтоинспекции стало известно в 19.45 29 сентября. Междугородний автобус вез из Краснодара в Ставрополь болельщиков гандбольной команды «Виктор». Пожар, который начался в результате ДТП, ликвидировали 50 человек личного состава и 13 единиц техники от РСЧС и МЧС России. В 21:25 огонь полностью потушили.
С травмами и ожогами разной степени пассажиров автобуса доставили в больницы кубанской столицы. Госпитализировали 22 человека, из них три ребенка. Амбулаторно помощь получили девять человек.
Болельщиков, которые не пострадали, в резервных автобусах отправили в Ставрополь.