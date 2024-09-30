После огненного ДТП с автобусом на Кубани возбудили уголовное дело

Напомним. как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, об аварии в Госавтоинспекции стало известно в 19.45 29 сентября. Междугородний автобус вез из Краснодара в Ставрополь болельщиков гандбольной команды «Виктор». Пожар, который начался в результате ДТП, ликвидировали 50 человек личного состава и 13 единиц техники от РСЧС и МЧС России. В 21:25 огонь полностью потушили.