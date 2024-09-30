В Самаре мотоцикл отбросило на BMW X6 после ДТП с внедорожником

В субботу, 28 сентября 2024 года, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП. Примерно в 11:40 на улице Структурной столкнулись мотоцикл и автомобиль SsangYong Kyron. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировала 45-летняя женщина на внедорожнике. Напротив дома № 25 по улице Структурной она столкнулась с мотоциклом Yamaha V-Max, который ехал в попутном направлении. После этого байк отбросило на припаркованный автомобиль BMW X6. На момент ДТП в машине никого не было.
В результате случившегося пострадали два человека 42-летний мотоциклист и его 43-летняя пассажирка. Их госпитализировали. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали аварии. Проводится проверка.