Бизнесмен из Иркутской области отправится в тюрьму за хищение более 11 млн

В Иркутской области бизнесмен ответил в суде за хищение более 11 миллионов рублей. 32-летний мужчина присвоил деньги, которые вкладывали в его бизнес. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, индивидуальный предприниматель из Ангарска с апреля по сентябрь 2022 продавал мясные изделия на центральном рынке города нефтехимиков и предлагал знакомым вкладывать деньги в его дело.
— Обещая в последующем им получение еженедельного дохода в размере 10% от вложенной суммы. После получения средств подсудимый прекращал общение с потерпевшими, распоряжаясь ими по своему усмотрению, — поделились правоохранители.
В итоге суммарно более 11 миллионов рублей лишились 12 жителей Ангарска. С учетом мнения прокурора и по решению суда бизнесмен отправится на шесть лет в колонию общего режима. Также он должен вернуть потерпевшим присвоенные деньги.