Бизнесмен из Иркутской области отправится в тюрьму за хищение более 11 млн

В Иркутской области бизнесмен ответил в суде за хищение более 11 миллионов рублей. 32-летний мужчина присвоил деньги, которые вкладывали в его бизнес. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, индивидуальный предприниматель из Ангарска с апреля по сентябрь 2022 продавал мясные изделия на центральном рынке города нефтехимиков и предлагал знакомым вкладывать деньги в его дело.