В Ингушетии предотвратили серию терактов

По адресам проживания преступников и в оборудованных тайниках и схронах обнаружены самодельное взрывное устройство мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте, гранатомет, 5 автоматов, 9 пистолетов, 11 гранат с запалами, свыше 8,5 тысяч патронов различного калибра, электронные носители информации. В используемых ими средствах связи были найдены наставления по ведению боевых действий, инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств.