В Ингушетии предотвратили серию терактов

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Силовики предотвратили серию преступлений террористической направленности в Ингушетии, при задержании преступников один из них открыл огонь и был ликвидирован, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Ингушетия предотвращена серия преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Магасе и Назрани была пресечена противоправная деятельность восьмерых местных жителей, граждан РФ, «готовивших диверсии на объектах энергетической инфраструктуры региона и нападения на сотрудников правоохранительных органов».
«При задержании один преступник оказал вооруженное сопротивление и получил несовместимые с жизнью ранения, остальные арестованы», — сказано в релизе.
По адресам проживания преступников и в оборудованных тайниках и схронах обнаружены самодельное взрывное устройство мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте, гранатомет, 5 автоматов, 9 пистолетов, 11 гранат с запалами, свыше 8,5 тысяч патронов различного калибра, электронные носители информации. В используемых ими средствах связи были найдены наставления по ведению боевых действий, инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств.
«Следственным отделом УФСБ России по Республике Ингушетия возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ч. 30 п. “а” ч. 2 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконное изготовление взрывных устройств) УК России. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — уточнили в ЦОС.