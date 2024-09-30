В Сурхандарье водитель совершил ДТП на железнодорожном переезде и скрылся с места происшествия

В «Узбекистон темир йуллари» уточнили, что машина двигалась на большой скорости, несмотря на поднятое устройство заграждения на переезде. Автомобиль врезался в него и перевернулся, загородив железнодорожные пути. В результате происшествия никто не пострадал. Водитель скрылся с места происшествия.