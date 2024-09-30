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В Сурхандарье водитель совершил ДТП на железнодорожном переезде и скрылся с места происшествия

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Сурхандарье водитель, пытаясь проскочить до приближающегося поезда, совершил ДТП на железнодорожном переезде и скрылся с места происшествия, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В УБДД области рассказали, что инцидент случился 28 сентября примерно в 16:40 в Термезском районе. Водитель «Газели» попытался пересечь железнодорожный переезд, к которому приближался поезд.

В «Узбекистон темир йуллари» уточнили, что машина двигалась на большой скорости, несмотря на поднятое устройство заграждения на переезде. Автомобиль врезался в него и перевернулся, загородив железнодорожные пути. В результате происшествия никто не пострадал. Водитель скрылся с места происшествия.

Авария привела к вынужденной остановке междугороднего пассажирского поезда Термез — Дарбанд. Он простоял на месте больше 40 минут и прибыл на место назначения с опозданием.

По факту происшествия проводится следствие.