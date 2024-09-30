Начать строить аэропорты в трех курортных зонах Казахстана в 2025 году обещает минтранс

Согласно информации, в Катон-Карагайском районе новый аэропорт построят между селами Катон-Карагай и Улкен Нарын, недалеко от села Солдатово, в 38 км от села Катон-Карагай, в Зайсане — на территории бывшего военного аэродрома имени Сатпаева, в 25 км от города Зайсан.