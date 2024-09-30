Начать строить аэропорты в трех курортных зонах Казахстана в 2025 году обещает минтранс

Алматы. 30 сентября. КазТАГ — Начать строительство аэропортов в казахстанских курортных зонах: Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли, в 2025 году, обещает министерство транспорта.
Строительство всех трех аэропортов (в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли) начнется в 2025 году, следует из сообщения минтранса.
Согласно информации, в Катон-Карагайском районе новый аэропорт построят между селами Катон-Карагай и Улкен Нарын, недалеко от села Солдатово, в 38 км от села Катон-Карагай, в Зайсане — на территории бывшего военного аэродрома имени Сатпаева, в 25 км от города Зайсан.
Сначала построят искусственную взлетно-посадочную полосу (ИВПП) длиной 2200 м для самолетов типа Q400, ATR 42/72, CRJ200, отмечается в сообщении.