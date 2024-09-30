Еще один военнослужащий найден мертвым в Казахстане

Актау. 30 сентября. КазТАГ — В Актау контрактник найден мертвым в своей квартире: по предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство на фоне семейного конфликта, сообщает пресс-служба Актауского гарнизона.
«28 сентября текущего года в квартире по месту проживания обнаружено тело военнослужащего по контракту 1985 года рождения одной из воинских частей Актауского гарнизона. (…) По предварительной информации военнослужащий по контракту совершил суицид через повешение на почве семейно-бытового конфликта», — сообщили в пресс-службе.
Мужчина находился в декретном отпуске около года. Сейчас ведется расследование, возбуждено уголовное дело.
Напомним, что 17 сентября КазТАГ сообщал, что военнослужащий-контрактник Арысского гарнизона госпитализирован с ранением в голову. 20 сентября стало известно, что офицер Аягозского гарнизона был найдем мертвым. 27 сентября сообщили, чтовпавшего в кому после «падения в туалете» казахстанского солдата отправили на лечение в Турцию.
Отметим, что часто официальной версией называются суицид и инциденты, не связанные с дедовщиной, но общество к таким объяснениям часто относится скептически.