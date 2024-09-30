Еще один военнослужащий найден мертвым в Казахстане

«28 сентября текущего года в квартире по месту проживания обнаружено тело военнослужащего по контракту 1985 года рождения одной из воинских частей Актауского гарнизона. (…) По предварительной информации военнослужащий по контракту совершил суицид через повешение на почве семейно-бытового конфликта», — сообщили в пресс-службе.