В Самарской области 52-летняя женщина обманула банк на 3,6 млн рублей

В городе Тольятти Самарской области местная жительница взяла кредит в банке, указав ложные сведения. Женщина обманула финансовое учреждение, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
— В дежурную часть обратился представитель банка. Он сообщил, что одна из клиенток не исполняет долговые обязательства, а при получении кредита она указала ложные сведения о месте работы и фактическом доходе. Ущерб банку превысил 3,6 млн рублей, — отметили правоохранители.
Сотрудники полиции задержали 52-летнюю подозреваемую. Женщина призналась, что ей срочно потребовались деньги, но она была безработной, поэтому горожанка решила обмануть банк и указала ложные сведения. Через некоторое время жительница Тольятти просрочила платежи и решила пройти процедуру банкротства, но не успела довести свой умысел до конца. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.