В Самарской области 52-летняя женщина обманула банк на 3,6 млн рублей

Сотрудники полиции задержали 52-летнюю подозреваемую. Женщина призналась, что ей срочно потребовались деньги, но она была безработной, поэтому горожанка решила обмануть банк и указала ложные сведения. Через некоторое время жительница Тольятти просрочила платежи и решила пройти процедуру банкротства, но не успела довести свой умысел до конца. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.